Incidente questo pomeriggio sulla statale 389, tre persone ferite

L’indicente vicino all’uscita di Fonni.

Incidete questo pomeriggio sulla strada statale 389, nei pressi dell’uscita di Fonni.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate, ribaltandosi sulla carreggiata. Tre le persone coinvolte nell’incidente: un uomo e due donne che hanno riportato varie contusioni. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco di Nuoro che ha provveduto a mettere in sicurezza le vetture coinvolte e ad assistere le persone interessate.

Presenti anche i carabinieri di carabinieri di Nuoro e Fonni per effettuare i rilievi sull’incidente, oltre al personale di Anas.

