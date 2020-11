Si chiude la vicenda della Geasar.

Non ci fu nessuna evasione fiscale. L’amministratore delegato della Geasar Silvio Pippobello è stato assolto dal tribunale di Tempio dall’accusa perchè “il fatto non sussiste”. Si chiude così una vicenda durante 5 anni e che verteva sui contributi arrivati dalla Regione nelle casse della società che gestisce l’aeroporto di Olbia.

Pippobello ha dimostrato chiaramente come si trattasse dei contributi regionali per promuovere la Geasar. La stessa Agenzia delle Entrate aveva escluso la rilevanza fiscale dei contributi erogati dalla Regione, considerati non classificabili come corrispettivi incassati dalla società.

