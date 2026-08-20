Incidente sulla strada per Loiri: due feriti

Incidente a Loiri.

Incidente stradale la notte scorsa sulla strada provinciale 66 in Località Zappalì nel comune di Loiri Porto San Paolo. Per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente.

I Vigili del Fuoco di Olbia sono intervenuti per la messa in sicurezza dei veicoli. I due occupanti delle vetture sono stati presi in consegna dal personale del 118 e accompagnati in pronto soccorso per accertamenti. Presenti anche i Carabinieri locali che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.