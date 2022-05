Esce di strada sulla Tempio-Trinità: muore un motociclista di 50 anni

L’incidente oggi intorno alle 12.

Non ce l’ha fatta il motociclista 50enne coinvolto oggi nell’incidente sulla strada Tempio-Trinità. L’uomo, intorno alle 12, ha perso il controllo della sua moto finendo fuori strada.

I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno trasportato in condizioni disperate in elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Purtroppo nonostante i soccorso per l’uomo, un turista tedesco, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

Il traffico sulla strada provinciale 5 ha subito notevoli rallentamenti. Presenti sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi.