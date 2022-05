Il processo per stupro in Costa Smeralda.

Si avvicina la data del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo e tre dei suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, per i fatti consumati nell’estate del 2019 e per questo saranno chiamati sette rappresentanti della polizia giudiziaria a deporre, il 1 giugno, al tribunale di Tempio Pausania.

Alcuni di questi sono il luogotenente dei carabinieri in servizio alla Compagnia di Milano Duomo che nell’estate del 2019 ha eseguito la perquisizione e i sequestri a carico di Grillo Jr, il maresciallo dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Genova San Martino che ha eseguito le perquisizioni e i sequestri nei confronti di Edoardo Capitta e il maresciallo che ha perseguito l’abitazione di Francesco Corsiglia.

Sul banco degli imputati i 4 giovani, accusati di stupro di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese di 19 anni. I presunti abusi sono avvenuti nella villa in Costa Smeralda di Beppe Grillo. I quattro non saranno in aula erano stati rinviati a giudizio lo scorso novembre. Secondo le accuse, la ragazza sarebbe stata costretta a bere della vodka e poi abusata in camera da letto e nella doccia. Il reato è quello di aver “approfittato delle sue condizioni di inferiorità psicologica e fisica”.

L’avvocato che assiste la vittima, Giulia Bongiorno ha dichiarato di aver percepito un clima di criminalizzazione nei confronti della sua assistita nel corso della scorsa udienza e ha fatto sapere che oggi la presunta vittima si sente più serena. La difesa sostiene che si è trattato di un rapporto “consensuale”, negando le accuse. Secondo i magistrati non fu invece sesso consenziente, con alla mano gli atti, ovvero la denuncia della giovane e dei video e fotografie possedute dalla procura e inserite nel fascicolo, dove testimoniano di abusi sessuali avvenuti più volte quella notte quando la ragazza aveva perso ormai la sua lucidità.