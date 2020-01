L’incidente in una traversa di via Aldo Moro.

Incidente stradale, questa mattina, verso le 10,30, in via del Frassino, una traversa di viale Aldo Moro, a Olbia. Due autovetture si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, che sono state trasportate all’ospedale di Olbia dal personale del 118.



Sul posto è stata inviata squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Olbia 7A, che ha messo in sicurezza il veicolo e l’area coinvolta dall’incidente.

