L’incidente è avvenuto all’uscita del tunnel di Olbia.

È stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza il conducente del furgoncino, coinvolto in un incidente, sabato sera, verso le 23,50, all’uscita del tunnel di Olbia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile, un’auto ha perso il controllo, finendo contro il guardrail per poi mettersi di traverso nella carreggiata.

Ed è stata poco dopo centrata da un furgoncino che sopraggiungeva subito dietro. Nell’impatto sono rimasti feriti i due occupanti dell’auto, fortunatamente non in modo grave. Hanno riportato rispettivamente un trauma cranico non commotivo e una distorsione rachide cerviale. Ma il conducente del mezzo da lavoro è risultato positivo all’alcol test ed è stato denunciato di conseguenza.

