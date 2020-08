L’incidente all’incrocio di Vaccileddi.

Incidente stradale, questo pomeriggio, nei pressi di Vaccileddi, nel comune di Loiri Porto San Paolo, nel rettilineo in direzione Monte Pedrosu. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate.

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Olbia, che ha collaborato coi sanitari del 118 per stabilizzare e soccorrere gli occupanti delle auto. I quattro occupanti dell’auto sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti. Il traffico sulla provinciale è rimasto chiuso per oltre un’ora.

