L’incidente in via Dettori a Arzachena.

Un malore fatale. L’anziano che perde il controllo dell’auto e si schianta all’incrocio di via Dettori, provenendo da via San Pietro. Una tragedia avvenuta, ieri sera, dopo le 19, davanti agli occhi dei passanti in centro ad Arzachena.

Per il conducente, Antonio Mulas di 80 anni residente nel paese, non c’è stato nulla da fare. Per quanto immediati i soccorsi le sue condizioni sono apparse subito disperate e i medici del 118, dopo aver tentato di rianimarlo, hanno dovuto costatare il decesso.

L’incidente è avvenuto dopo le 19 nella centrale via Dettori. L’anziano, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del suo veicolo ed è finito contro il muro di un’abitazione di via Dettori. Nonostate procedesse a velocità contenuta, per l’uomo non c’è stato, comunque, nulla da fare.

(Visited 1.088 times, 1.096 visits today)