I gazebo all’ingresso principale.

Per l’ospedale “Paolo Dettori” di Tempio Pausania, nei prossimi giorni, è prevista l’installazione di gazebo sia nell’ingresso principale sia in quello del Pronto Soccorso. Mentre per il “Paolo Merlo” di La Maddalena si provvederà con la ridistribuzione degli spazi in maniera così da creare le zone di attesa.

L’intervento, è stato possibile grazie alla collaborazione tra la Assl di Olbia, guidata da Paolo Tauro, il sub commissario della zona omogenea Olbia-Tempio, Pietro Carzedda e il Alberto Fozzi della Protezione Civile.

