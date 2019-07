L’incidente in via Imperia a Olbia.

Incidente, questa mattina, verso le 8, in via Imperia a Olbia. Un ciclista è stato investito da un’auto in prossimità dello stop di una delle vie laterali. Il ciclista, un uomo di mezza età, è finito a terra sull’asfalto.

Il conducente dell’auto ha subito prestato soccorso e chiamato i soccorsi del 118. Dalle prime informazioni pare che il ciclista abbia riportato fortunatamente solo alcuni traumi. È stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi.

