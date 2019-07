Nelle prossime settimane l’installazione.

L’Amministrazione Comunale comunica che inizieranno nelle prossime settimane i lavori per l’installazione di 25 cestini gettacarte e di circa 15 distributori di sacchetti per deiezioni canine.

Gli Amministratori si sono attivati per incrementare il servizio su tutto il territorio comunale, dando priorità alle zone residenziali e aree pubbliche in cui si sono registrate maggiori problematiche per quanto riguarda l’igiene urbana.

L’Amministrazione Comunale ha completato la mappatura delle aree dove intervenire, nelle prossime settimane una squadra di operai installerà i cestini gettacarte e i distributori di sacchetti per deiezioni canine, i lavori verranno svolti nelle seguenti aree del paese: Parco Giochi Via Tempio, Piazza Repubblica, Piazza del Popolo, Piazza Marconi, Piazza Mazzini, fermata Autobus Via Luras, Piazzetta Via Luras, Scuola Materna, Via On. Scano, Passeggiata “La Vignaredda”, Parco Giochi “La Vignaredda, Via Olbia, Largo “Moias”, Parco Giochi “Siddaiu” e Piazza Cassitta.

L’auspicio dell’Amministrazione Comunale di Calangianus è quella che i cittadini facciano regolarmente uso dei cestini conferendo correttamente i rifiuti, con particolare riferimento ai proprietari di cani, visto l’importante servizio che gli verrà riservato mediante l’installazione dei distributori di sacchetti per le deiezioni canine.

