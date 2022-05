Il progetto inclusivo di Olbia.

Al via il progetto del Comune di Olbia per l’inclusione sociale dei rom. In questi giorni partiranno i programmi d’intervento volti a favorire l’inclusione abitativa dei nomadi olbiesi e il superamento dei campi. Tale iniziativa è dettagliatamente inserita all’interno della delibera di G.R n.53/4 del 29 ottobre del 2018.

“I destinatari del progetto sono i nuclei familiari Rom residenti a Olbia che hanno lasciato il campo rom di via Conca Onida. – spiega l’assessora ai servizi alla persona Simonetta Lai – Tali misure proseguiranno il supporto alla comunità Rom nell’acquisizione di strumenti utili al loro accompagnamento socio-educativo e alla loro conseguente difficile integrazione sociale, attivando percorsi virtuosi di emancipazione, anche lavorativa, soprattutto delle donne, di scolarizzazione secondaria di secondo grado e integrazione culturale nel contesto cittadino”.

L’azienda Sviluppo Performance Strategie S.r.l. partecipa all’iniziativa come intermediario tra le esigenze della comunità e dei destinatari indiretti. L’inclusione sociale e abitativa delle tante famiglie di rom che vivono a Olbia, infatti, parte dalla valorizzazione di ogni singolo individuo inserito ed è proprio da tale principio, eticamente e interamente riconosciuto dall’organizzazione, che si procede.

Per questo progetto la società ha creato una squadra composta da psicologi, animatori ed educatori che, grazie al supporto dell’assessorato per le politiche sociali del Comune, supporterà l’attivazione di numerose azioni: dalla facilitazione alla formazione, dal supporto psicologico a quello educativo, il tutto armoniosamente calibrato in base alle esigenze individuali, alle diverse dinamiche dei piccoli gruppi e delle famiglie. Il progetto durerà un anno. La sensibilizzazione per la tematica verrà attivata attraverso azioni rivolte alle scuole, per la promozione e l’integrazione tramite il coinvolgimento di tutti gli stakeholders di progetto.