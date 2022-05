L’evento dei fuochi d’artificio a Olbia.

Grande folla, ieri sera, sul nuovo lungomare di Olbia per assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio. Dopo due anni di stop la manifestazione, che apre la festa di San Simplicio, è tornata accogliendo un grande numero di spettatori in piazza Crispi e sul molo Brin.

Non solo grandi ma anche piccini che già dalle 21 attendevano sul waterfront cittadino il ritorno dei coloratissimi fuochi d’artificio che sono tornati a far brillare il golfo olbiese. Si tratta di un evento molto sentito dalla popolazione di Olbia, ma anche in Gallura, perché apre la festa del santo patrono. Ieri sera, sia il centro storico che l’area del Fausto Noce si sono riempiti di famiglie e giovani come non si era più visto da tanto tempo.