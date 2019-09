Gli incontri di Federconsumatori Gallura.

L’associazione Federconsumatori Gallura organizza 4 conferenze nel territorio per incontrare i cittadini consumatori. Questi incontri si svolgeranno il 24 settembre a Oschiri alle ore 10 presso il Centro culturale Polivalente in Via Floris; sempre il 24 settembre alle ore 16 ad Olbia presso l’hotel Stella 2000 in viale Aldo Moro 70; il giorno 25 settembre a Santa Teresa Gallura alle ore 16 presso la Sala Consiliare in Piazza Marina 1 ed infine il 26 settembre a Buddusò alle ore 16 press la Sala Biblioteca in Corso Vittorio Veneto Emanuele 40.

Durante gli incontri interverranno Sara Mandis operatrice dello sportello di Cagliari e conciliatrice regionale del settore elettrico e Giandomenico Dalias operatore e responsabile dello sportello di Olbia e Gallura.

Uno degli obiettivi per il futuro di Federconsumatori è quello di rendere i consumatori sempre più consapevoli: “Vogliamo un consumatore critico – non passivo, che si ponga delle domande e valuti gli aspetti etici e sostenibili. Insomma, il consumatore non deve guardare solo il prezzo ma cercare di capire cosa sta dietro a un prezzo”.

Durante i convegni si tratteranno prevalentemente i temi legati al settore elettrico, telefonico e idrico, con consigli utili sulle imminenti novità dei prossimi mesi, indicazioni sulle letture delle fatture e delle tariffe, inoltre come e quando avviare reclami e conciliazioni paritetiche extragiudiziali con i fornitori dei servizi o anche con i garanti del settore specifico.

