Tavolara, incontro tra Area marina e operatori sui noleggi abusivi

L’incontro sui noleggi abusivi a Tavolara.

Ieri, si è tenuto un incontro tra gli operatori del settore noleggio, l’Area Marina Protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo” e la Guardia Costiera, con la partecipazione del Direttore Marittimo del Nord Sardegna.

Al centro del dibattito c’era il crescente fenomeno dell’abusivismo nel settore dei noleggi, che sta avendo ripercussioni sia sulla sicurezza che sulla conservazione dell’ambiente marino. Gli operatori hanno espresso preoccupazione per l’impatto di queste pratiche illegali sulla qualità del servizio e sulla sicurezza dei diportisti.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di individuare soluzioni efficaci per contrastare l’abusivismo e garantire un ambiente di navigazione sicuro per tutti gli utenti. Le istituzioni e gli operatori economici presenti hanno concordato sull’importanza di una maggiore collaborazione per tutelare il patrimonio marino e promuovere un turismo sostenibile.

