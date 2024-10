Cresce la famiglia Felix Hotel, entra anche il Costa Serena di Palau

Il Costa Serena di Palau entra in Felix Hotel.

Felix Hotels annuncia l’ingresso del Residence Hotel Costa Serena di Palau. È la novità per la stagione 2025 con cui Felix Hotels si presenterà agli operatori del TTG Travel Experience di Rimini. Con il Felix Hotels Costa Serena l’offerta per l’estate 2025 si amplia con nove destinazioni in Sardegna. L’hotel sarà aperto dal 1° maggio al 31 ottobre 2025 e sarà in vendita a partire da oggi sul sito felixhotels.it.

Felix Hotels è nato nel 2019 dall’unione di quattro hotel e di una filosofia condivisa ed espressa dal proprio brand: la tua felicità è la nostra soddisfazione. Nel 2020 si sono uniti in Felix Hotels l’Hotel Airone (Baia Sardinia), il Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi (Arzachena), l’Hotel Residence Porto San Paolo (Loiri Porto San Paolo) e il Residence Hotel Grandi Magazzini (Nuoro). Nel 2021 è stato inaugurato l’Hotel Felix Olbia e preso in gestione l’Hotel La Coluccia (Conca Verde – Santa Teresa Gallura). Nel 2022 è entrato in Felix Hotels il Galanias Hotel & Retreat (Bari Sardo) e nel 2023 ha fatto il proprio ingresso l’Hotel La Baja (Santa Caterina di Pittinuri).

Paolo Manca, Amministratore Delegato di Felix Hotels, sottolinea gli obiettivi di questo nuovo ingresso: “Con il Residence Hotel Costa Serena di Palau ampliamo il raggio dell’offerta di Felix Hotels in Sardegna, fornendo un servizio ancora più completo ai nostri clienti. Stiamo ricevendo grandi apprezzamenti per i servizi e gli standard qualitativi che offriamo in tutti i nostri hotel. In questi primi quattro anni di attività abbiamo raggiunto un ottimo bilanciamento fra vendite dirette e indirette e siamo certi che l’ingresso di Felix Hotels Costa Serena sarà accolto dai nostri partners commerciali nazionali e internazionali con il nostro stesso entusiasmo”.

“Nel 2024 Felix Hotels ha registrato un flusso di prenotazioni in crescita costante, chiudendo la stagione con un aumento del 15% delle presenze rispetto al 2023 e con un incremento delle vendite del 21%. La nostra offerta ha saputo intercettare la domanda nazionale e internazionale, in particolare sui mercati già consolidati di lingua tedesca e francese e con un sensibile aumento del mercato UK. Guardiamo al 2025 con fiducia e puntiamo a sviluppare ulteriormente la collaborazione con il trade, a consolidare il nostro team commerciale, ad incrementare gli investimenti promo-pubblicitari e a migliorare costantemente le performance del sito felixhotels.it e del booking engine”.

Agostino Cicalò, Presidente e AD di Felix Hotels ha commentato i risultati della stagione 2024: “Le positive aspettative registrate dall’inizio dell’anno sono state ampiamente raggiunte grazie ad una squadra impegnata a conseguire gli obiettivi con entusiasmo e totale dedizione verso il cliente. Tutti i nostri indicatori economici presentano un segno positivo e la presenza di due hotel, a Olbia e Nuoro, aperti tutto l’anno, ci consentono anche di poter offrire una continuità occupazionale ad una parte dei nostri collaboratori. Continuiamo ad investire con entusiasmo, nel solco del nostro progetto, consolidando i valori fondanti: accoglienza, affidabilità, autenticità e trasparenza”.

