Perquisizione alla Nuova Sardegna di Olbia, come è andata a finire adesso

Svolta nell’indagine.

Il gip del Tribunale di Tempio, Marco Contu, ha deciso per l’archiviazione dell’indagine a carico della giornalista del quotidiano La Nuova Sardegna, Tiziana Simula. Non sussiste nessuna condotta illecita. In primavera il procuratore della Repubblica di Tempio aveva ordinato la perquisizione dell’abitazione della giornalista e della redazione della Nuova di Olbia, ipotizzando il reato di violazione del segreto istruttorio. La giornalista in questione aveva scritto un articolo che riguardava l’ex magistrato Francesco Mazzaroppi e il Consigliere di Cassazione, Domenico Fiordalisi.

