In Gallura e a Sassari i maggiori rincari su alimenti e bevande

L’inflazione a Olbia e a Sassari.

La Gallura con Sassari nella top ten delle città con i maggiori rincari su alimenti e bevande analcoliche. Questo secondo i dati che emergono dalla classifica dell’Unione Nazionale Consumatori delle città con la più alta inflazione annua.

Se Sassari è addirittura la quarta città in Italia che ha registrato i maggiori aumenti: +569 euro con un incremento del 12,4 per cento, la Gallura è nona a livello nazionale con +11,4. Più moderati gli aumenti a Cagliari, dove è 34esima in graduatoria, ma con una crescita delle spese del 10,1%.

A farne di più le spese le famiglie numerose. Nella Penisola si passa dalla media di 564 euro, a 769 euro per una coppia con 2 figli, 919 euro per le coppie con 3 o più figli. Analoga progressione vale anche per le singole città. I rincari hanno interessato soprattutto energia elettrica, gas e altri combustibili, luce (mercato tutelato e libero), gasolio per riscaldamento e combustibili solidi, in Italia il rincaro a luglio è stato del 59,2%.

La Gallura (ex provincia Olbia-Tempio) occupa il 25esimo posto, supera la media nazionale arrivando al 61,9 per cento, mentre Sassari registra un incremento del 54,7 per cento. Cagliari, cinquantesima, si ferma al 56,4 per cento. A livello nazionale si registra un rincaro a famiglia pari in media a 798 euro annui, in alcune città si è avuto addirittura un raddoppio rispetto all’anno precedente.