Quali informazioni il tuo indirizzo IP può rivelare su di te?

Oggi ci fermiamo un attimo su un argomento che non puoi più ignorare: la protezione del tuo indirizzo IP. Se non hai idea di cosa sia, stai tranquillo che te lo spiegheremo al volo. Ancora più importante, però, di conoscere la funzione e la composizione di un indirizzo IP è, naturalmente, capire come evitare di esporlo a qualsiasi altro utente internet mediamente abile – non per forza un hacker.

Vediamo insieme perché nascondere l’IP ogni volta che navighi su internet è fondamentale per un’esperienza utente più tranquilla.

Cos’è un indirizzo IP?

Per quanto possa sembrare sorprendente, non solo le persone e le aziende hanno un indirizzo. In realtà, per collegarsi alla world wide web, ogni dispositivo ha bisogno di un IP, che sta per “protocollo internet” in inglese. C’è addirittura un’organizzazione che si occupa dell’assegnazione degli IP a livello globale, la IANA.

Il tuo indirizzo IP è un codice numerico unico che identifica il tuo dispositivo in mezzo a miliardi di altri computer, cellulari e tablet. Di solito sono sequenze da quattro gruppi di numeri (separati da punti) che vanno da 0 a 255. Benché, però, ogni dispositivo abbia un suo IP, quello del router tramite il quale ti colleghi a internet è molto più facile da scoprire, in quanto interagisce direttamente col web.

Come proteggere il tuo indirizzo IP?

Allora, per scoprire come nascondere l’IP bisogna prima capire cos’è una connessione VPN. Se hai già sentito parlare di app come VeePN, sai che queste estensioni sono degli strumenti preziosi per garantire la sicurezza della tua navigazione. Сome nascondere l indirizzo IP? Nascondi il tuo IP e passa inosservato dagli hacker con la principale funzionalità di una VPN, cioè lo scambio temporaneo del tuo IP con un altro ospitato da un server che può stare in Inghilterra, in India o addirittura in Sudafrica.

I vantaggi di una VPN, però, non si limitano alla protezione aumentata che hai quando ti colleghi a internet. Anzi, è molto utile poter attivare una VPN per accedere a contenuti non disponibili nella tua regione, per esempio. Servizi streaming come Netflix determinano quali film e serie del loro catalogo saranno a disposizione degli utenti di ogni angolo del pianeta, spesso in base a problematiche relative al diritto d’autore. Con un’estensione VPN, aggirare queste restrizioni è a portata di clic.

Poi, potrai anche navigare in maniera più spensierata al momento di condividere dati confidenziali oppure utilizzare una rete wifi pubblica, in quanto avrai la garanzia di non essere rintracciabile ogni volta che attivi una VPN.

Cosa si può fare avendo un indirizzo IP?

Nonostante l’IP sia pubblico e relativamente facile da scoprire, fortunatamente conoscere l’IP non significa avere accesso a chissà che informazioni private di un utente. Infatti, neanche la posizione geografica precisa è rivelata dall’IP, ma soltanto la regione in cui il tuo dispositivo si trova con spesso centinaia di chilometri di margine di errore.

Quindi, un hacker non riuscirà a sapere dove abiti o come ti chiami in base al tuo IP – meno male! Con delle competenze informatiche un po’ sopra la media, però, uno sarebbe in grado di delineare un profilo degli utenti di quell’IP (o rete, se vari dispositivi sono collegati a un router). Questo si applica anche al tuo datore di lavoro! In caso l’IP sia coinvolto in attività illegali, le forze dell’ordine possono contattare il fornitore internet di quell’indirizzo e farsi dare informazioni più specifiche su quella/e persona/e.

Non dimenticare

La preoccupazione più importante che uno ha relativamente all’IP non è tanto legata al rischio di avere il proprio dispositivo invaso da hacker, in quanto conoscere l’IP di una persona non dà accesso a dati confidenziali di un utente.

È comunque possibile, in linea di massima, scoprire quali siti visiti a partire dal tuo IP. Se, tuttavia, non siamo implicati in nessun crimine, chiaramente abbiamo diritto all’inviolabilità della nostra privacy, senza se e senza ma.

Nascondere il tuo indirizzo IP riguarda anche la possibilità di accedere a contenuti bloccati nella tua regione, come film e serie che per qualche motivo sono solo disponibili altrove. Stai attento, però, perché farlo in alcune zone del mondo (fortunatamente non in Italia) può essere considerato un reato.

Aggirare queste restrizioni diventa molto più facile se attivi una connessione VPN. Così, il tuo indirizzo IP sarà temporaneamente sostituito da un altro mentre fai finta di stare in tutto un altro angolo del pianeta. Potrai inoltre abbandonare ogni preoccupazione riguardo la sicurezza dei tuoi dati personali ogni volta che usi una VPN sul tuo dispositivo.