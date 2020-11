L’infortunio sul lavoro a La Maddalena.

Infortunio sul lavoro, questo pomeriggio, verso le 16,30, in un cantiere in via Terralugiana a La Maddalena. Un operaio di 35 anni è caduto dall’altezza di 2 metri finendo a terra.

Si sono vissuti vero attimi di apprensione nel cantiere, perchè il giovane ha perso per alcuni minuti conoscenza. Sul posto è arrivato l’elicottero del 118. Dopo i primi soccorsi il 35enne si è ripreso ed è stato traportato all’ospedale di Sassari per accertamenti.

Nel cantiere sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Roberto Poggi. Le verifiche, invece, sul rispetto delle misure di sicurezza saranno compiute dai tecnici dello Spresal.

(Visited 1 times, 1 visits today)