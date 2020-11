Il 57enne è stato denunciato.

Ieri, nella prima serata, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti sul lungomare in Via Redipuglia perché era stato segnalato un ciclista, alla guida di una bici elettrica, che procedeva zigzagando pericolosamente in evidente stato di ebbrezza alcolica.

La pattuglia giunta sul posto ha in effetti subito individuato l’uomo, un olbiese di 57 anni disoccupato con alcuni precedenti penali, che – infastidito dal controllo non solo si è rifiutato di essere sottoposto all’alcoltest. L’uomo, tra l’altro privo di mascherina, ha prima minacciato gli operanti e successivamente aggredito fisicamente uno dei militari colpendolo con una testata al petto e spintonandolo verso il ciglio della strada. Per fortuna gli stessi militari sono riusciti a ricondurlo alla calma senza l’uso della forza e ad evitare altre conseguenze.

Il 57enne è stato così denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico e per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché sanzionato per violazione al Dpcm sulle misure di contenimento alla diffusione del Covid. La bicicletta è stata sequestrata.

