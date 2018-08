Il cavo Olbia-Civitavecchia per l’accesso ad internet in Sardegna è stato riparato.

Le preoccupazioni di un black-out digitale in Gallura e altre zone dell’Isola sono state allontanate. Il cavo sottomarino Olbia-Civitavecchia è stato riparato. Lo riferisce il Consorzio Janna che denuncia però la frequenza di questi incidenti e le ripercussioni che hanno sull’economia dell’Isola.

Le dichiarazioni del Consorzio. “I danneggiamenti comportano non soltanto complesse riparazioni in mare (in condizioni ottimali servono in media 2 settimane di lavoro con navi e personale specializzato), ma soprattutto i costi che, dal 2005 al 2017 compreso, hanno superato i 2,5 milioni di euro“.

Janna informa che dal 2005 ad oggi si sono verificati 14 incidenti del genere a carico di ignoti, di cui dodici avvenuti nel tratto Cagliari – Mazara del Vallo, e due nel tratto Olbia – Civitavecchia, ascrivibili ad attività di pesca e in casi minori di ancoraggio nelle aree dove sono presenti i cavi, malgrado appositamente segnalate sulle mappe nautiche.

Lo scorso 17 agosto era stato reciso il collegamento sottomarino Olbia-Civitavecchia, a 48 chilometri dalla costa. Durante la stessa giornata, infatti, sono stati segnalati dei disservizi nella connessione ad internet in Gallura e altre parti della Sardegna. L’accesso alla rete per l’Isola è connesso alla penisola attraverso due cavi sottomarini: uno che collega Olbia a Civitavecchia e l’altro tra Cagliari e Mazara del Vallo.

Il Consorzio Janna è stato costituito nel 2002 i cui soci sono Tiscali spa, Wind Tre spa e Interoute spa, con quota partecipata del 49% della Regione Sardegna.

