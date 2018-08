L’atleta, recordman dei 100 metri, orgoglioso di essere sardo.

La Sardegna ora ha un cittadino in più. Si chiama Filippo Tortu, classe ’98, velocista, al quale è stata assegnata dal sindaco Andrea Biancareddu, la cittadinanza onoraria di Tempio Pausania.

Con questo titolo si premia il talento di un atleta record dei 100 metri, nato e cresciuto a Milano ma con il cuore in Gallura, a Tempio Pausania, città di origine del padre.

“Ora sono uno di Tempio”, scrive Tortu su Facebook, entusiasta del titolo ricevuto. “26/8/2018, ore 9:00. Mi è stata conferita la Cittadinanza Onoraria di Tempio Pausania. Una data e un’ora che non scorderò più per tutta la vita. Mi sono sempre sentito Sardo, e d’ora in avanti, potrò dire di esserlo a tutti gli effetti. Grazie ai Tempiesi, alla Gallura e alla Sardegna per farmi sentire parte di questo fantastico popolo. Ora posso dirlo: Socu Timpiesu”.

