L’intervento di disinfestazione a La Maddalena.

Dalle ore 22 di oggi fino alle ore 6 di domani, un intervento di disinfestazione contro zanzare, pulci e blatte sarà eseguito a La Maddalena.

Lunedì 27 novembre, la disinfestazione avverrà tramite termonebbiogeno all’interno delle condutture fognarie nelle seguenti vie e piazze. Cala Balbiano, via Domenico Millelire, via Guglielmo Marconi, via Monte Sinai, via Longobardo, via Giulio Cesare, via Razzoli, via Santa Maria, via Fabio Filzi, via Santo Stefano, via Guglielmo Oberdan, via Amendola, via Vittorio Emanuele, via Menotti Garibaldi, via Anita Garibaldi, via Principe di Napoli, via Cappini, via Azuni, via Nicola Fabrizi, via Marsala, via Tommaso Zonza, via Ilva, via Cairoli, via Agostino Millelire, via Regina Margherita, via Don Bosco, via Andrea Doria, via Enrico Dandolo, via Ammiraglio Magnaghi, via Principe Amedeo, via Caio Duilio, via Indipendenza, via Filippo Turati, via Giovanni Cesaraccio e traverse, via Terralugiana, via Bixio, via Dei Mille, via Padule, via Ugo La Malfa, via Principessa Isabella, via Largo Matteotti, via Isuledda, via Nazario Sauro, via Amerigo Vespucci, via Francesco Ornano, via La Fornace, via Brigata Sassari, via Cala Chiesa, via Ammiraglio Albini, Largo Matteotti, via Ariosto, via De Amicis, via Suor Gotteland, via Eleonora d’Arborea, via Grazia Deledda, via Livenza, via Magenta, via Sardegna, via Emilio Morosini, via Usai, via Fratelli Bandiera, via Balilla, via Chiusedda, via Pietro Nenni, via Budelli, via P. Susini, via Guardia Gellone.

Martedì 28 novembre, la disinfestazione avverrà con atomizzatore nelle seguenti vie e piazze. Via XX Settembre, via Giuseppe Garibaldi, via Italia, via Ammiraglio Spano, via Ludovico Ariosto, via Alfonso La Marmora, via Galileo Galilei, via Aldo Moro, via Cagliari, via Benvenuto Cellini, via Giotto, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo, piazza Caprera, piazza Dante, via Domenico Millelire (parte bassa), via Cloro, via Giusti, piazza Bambin Gesù, piazza De Geneys, piazza Umberto I, via Gianicolo, via Lamarmora, via Maggior Leggero, via Manfredo Fanti, via Montebello, via Quasimodo, via Goffredo Mameli, via Quarto, via Giotto, via Alessandro Volta, via Torricelli, piazza Toselli, piazza Palestro, via Catalafimi, via Asquer.

Il Comune invita a sgomberare l’area da persone durante il trattamento e di adottare le seguenti precauzioni: evitare il contatto degli animali con l’insetticida, ritirare panni stesi, vasi con piante coltivate a scopo alimentare e giocattoli, chiudere le finestre per almeno un’ora dopo l’intervento. Se sono presenti orti nell’area, è consigliabile coprire le colture con teli durante l’intervento, e gli apparati di aspirazione esterna (condizionatori, aspiratori, ecc.) devono rimanere spenti. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli interventi verranno rinviati.

