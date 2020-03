L’intervista al presidente Solinas sulla situazione coronavirus in Sardegna

L’intervista.

Dopo l’ultimo caso del medico cagliaritano risultato positivo al coronavirus e le due persone di Nuoro il presidente Christian Solinas in un’intervista parla dell’emergenza e dei provvedimenti in fase di studio dalla Regione.

Le ipotesi per aiutare il comparto turistico saranno focalizzate sul costo del lavoro, è anche allo studio un fondo di rotazione. Il presidente poi si rivolge a tutti i sardi assicurando che la Regione è costantemente al lavoro per tutelare e garantire la salute dei cittadini.

Infine il ringraziamento a chi è impegnato in questi giorni per affrontare l’emergenza.

(Visited 219 times, 219 visits today)