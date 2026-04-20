Investito mentre attraversa la strada a Olbia, le sue condizioni

Un uomo è stato investito nel corso Vittorio Veneto a Olbia.

Un pedone è stato investito a Olbia, nel tratto di corso Vittorio Veneto all’incrocio con via San Simplicio. La persona coinvolta è stata soccorsa sul posto e successivamente trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II con codice giallo, per essere sottoposta agli accertamenti necessari.

Dopo l’impatto, il veicolo coinvolto è stato rimosso dalla carreggiata, consentendo il progressivo ripristino del traffico nella zona. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, ai quali sono stati affidati i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a chiarire le responsabilità.

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