Materiale esplosivo in un terreno, artificieri in azione a Telti

Presunto materiale esplosivo in un terreno di Telti, arrivano gli artificieri

Sabato pomeriggio è stato trovato presunto materiale esplosivo in un terreno di Telti ed è scattato l’intervento degli artificieri dei carabinieri.

“A segnalare la presenza sospetta è stato un cittadino che, mentre passava nell’area, ha notato alcuni oggetti potenzialmente pericolosi in mezzo alle sterpaglie. Resosi conto della possibile natura del materiale, ha prontamente contattato i Carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, al fine di prevenire qualsiasi rischio per l’incolumità pubblica. Accertando che si trattava, con ogni probabilità, di materiale esplosivo abbandonato da diverso tempo e in stato di deterioramento. Una condizione particolarmente insidiosa, da non sottovalutare e da affidare all’occhio esperto di personale specializzato“.

“Considerata la particolare insidia della situazione, è stato richiesto l’intervento degli artificieri del Reparto Territoriale di Olbia, che hanno proceduto ad un’attenta analisi di quanto rinvenuto, valutando che si trattasse di alcune matasse di miccia a lenta combustione e di diverse cartucce di esplosivo, il tutto in avanzato stato di deterioramento e verosimilmente abbandonato sul posto da diversi anni. Gli artificieri hanno dunque provveduto allo smaltimento del materiale rinvenuto, eliminando ogni rischio per l’incolumità pubblica”.

“L’episodio conferma l’importanza delle attività di prevenzione e informazione svolte dall’Arma sul territorio in relazione ai gravi rischi connessi ai manufatti esplosivi e agli artifici pirotecnici, che possono sempre risultare estremamente pericolosi. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a non toccare mai materiali sospetti e a segnalare tempestivamente situazioni analoghe al 112 NUE, consentendo l’intervento di personale specializzato a tutela della sicurezza collettiva”.

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