Investito sulle strisce a Olbia: il conducente era ubriaco

L’uomo investito è stato ricoverato all’ospedale di Olbia.

L’uomo che ha travolto un pedone sulle strisce pedonali di Olbia era ubriaco. Vittima un 65enne Antonio Nieddu, noto come Tonino e residente ad Alà dei Sardi, attualmente ricoverato all’ospedale di Olbia. Ha subito numerose ferite, fratture e una commozione cerebrale.

La vittima è un imprenditore ben conosciuto anche nelle zone della Gallura, stava uscendo di moto da casa quando è sceso, parcheggiato e si è diretto verso le strisce pedonali. L’auto è sbucata dal nulla, travolgendolo e causandogli gravi traumi, dopo l’impatto violento sull’asfalto. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, a chiamare l’ambulanza un passante, che ha trasportato Tonino in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II, dove è stato sottoposto a numerosi esami. Successivamente, è stato trasferito in Chirurgia per interventi necessari a stabilizzare le sue condizioni, rimanendo attualmente sotto assistenza medica.

Il conducente alla guida, un sassarese di 48 anni, ha perso il controllo del veicolo dopo aver bevuto alcolici. La polizia locale lo ha denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni gravissime. La patente gli è stata immediatamente revocata e la sua auto è stata sequestrata. L’uomo non ha riportato ferite e si è fermato per prestare soccorso. Ha dichiarato di non aver visto il pedone al momento dell’incidente ed è finito nei guai dopo essere stato sottoposto a un alcoltest, risultato positivo e si attendono ulteriori conferme sui livelli di alcolemia.

