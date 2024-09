Estate in fiore, ad Arzachena trionfa il Gruppo Sgaravatti

Arzachena Estate in Fiore. Il Gruppo Sgaravatti vince la decima edizione

Ad Arzachena il Gruppo Sgaravatti si è aggiudicato la decima edizione della manifestazione Estate in Fiore. La manifestazione dedicata all’ambiente, al decoro urbano e al turismo sostenibile è stata ospitata nel centro storico di Arzachena dal 6 al 8 settembre 2024 con l’organizzazione di Crico Service ed è stata promossa dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, e dall’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni.

Arzachena e l’erosione costiera

La giuria di esperti formata dall’architetto Samuela Frisciata, dall’agronomo Marco Scano e presieduta dall’architetto Enzo Satta ha decretato vincitore il team di professionisti del verde guidati da Ottavio Biolchini del Gruppo Sgaravatti per aver interpretato al meglio il tema dell’erosione costiera. Su questo argomento l’Amministrazione comunale di Arzachena ha puntato i riflettori quest’anno per portare avanti le sue politiche di sensibilizzazione ambientale e di fruizione consapevole delle risorse naturali. Ai vincitori è stato assegnato in premio il quadro dipinto da Pietro Soru dal titolo “L’erosione cromatica”, primo classificato all’estemporanea “Pittori in centro storico” organizzata dall’associazione Artechepassione nella giornata di sabato 7 settembre con 31 pittori partecipanti da tutta la Sardegna. Il secondo gradino del podio è andato a Garden Center Costa Smeralda, il terzo classificato, invece, è Isola Verde Giardini.

Gli assessori

“Anche quest’anno Estate in Fiore ha coinvolto il pubblico in momenti di approfondimento e di intrattenimento per sensibilizzare su grandi temi legati alla salvaguardia dell’ambiente e alla promozione sostenibile del nostro territorio – spiegano Michele Occhioni e Claudia Giagoni -. Le politiche su turismo e ambiente devono convergere verso la stessa missione se vogliamo investire davvero sul futuro della nostra destinazione. Dal convegno all’estemporanea di pittura, dai laboratori per bambini alla presentazione di libri, fino alle collaborazioni con associazioni per progetti specifici su riciclo e riduzione dell’uso della plastica, il filo conduttore di Estate in Fiore resta sempre la valorizzazione delle risorse naturalistiche accanto al rispetto del territorio dentro e fuori il centro urbano”.

Le aziende florovivaistiche che hanno preso parte alla decima edizione ad Arzachena sono Evergreen, Vivai Carta, Tecnoverde Garden, Gruppo Sgaravatti, Garden Center Costa Smeralda e Isola Verde Giardini. Hanno collaborato Ge.se.co. Arzachena surl, S.c.e.a.s. gestore del servizio di igiene urbana, associazione Artechepassione, Cooperativa La Rosa di Gerico, biblioteca comunale Manlio Brigaglia, Porto Cervo racing team con il marchio Rally Terra Sarda.

