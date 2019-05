Una banale disattenzione sarebbe all’origine dell’investimento di un pedone, questa mattina, verso le 10, in via Vittorio Veneto. L’auto, guidata da una donna di Olbia, non si sarebbe accorta dell’uomo, un cittadino spagnolo di 50 anni, ma che vive in città, che stava per attraversare la strada sulle strisce.

L’uomo è stato colpito di lato dall’auto, che ha subito frenato, ed è finito poi a terra. È, quindi, intervenuta l’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale, mentre sul posto è giunta la pattuglia della polizia locale. Dopo la visita dei medici, l’uomo ha riportato fortunatamente solo alcuni traumi, ma non è grave.

