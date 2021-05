Dolore per la scomparsa di Franco Maselli.

Golfo Aranci e Olbia perdono un pezzo di storia con la scomparsa di Franco Maselli, avvenuta questa mattina all’età di 86 anni. Molto conosciuto ed apprezzato in entrambe le comunità anche per il suo impegno politico.

Maselli, golfarancino di adozione, di origine pugliese è arrivato nel paese a 18 anni dove faceva il marinaio. Si sposò con Maria Frau, scomparsa lo scorso anno, con la quale ebbe 5 figli. Uno di questi è Lino Maselli, padre di Francesco Maselli.

Lo ricorda così Francesco, nipote di Franco Maselli, che ha ereditato la sua passione politica, partecipando alle elezioni comunali del 2014 nella lista pro Fasolini, Progetto Golfo Aranci. “Era una persona buona e generosa, ben voluta sia a Golfo Aranci che a Olbia – racconta –, un grande uomo politico e non solo. Lui ha sempre aiutato tutti e ha ricoperto un sacco di ruoli in entrambe le comunità”. Maselli è stato, infatti, sindaco di Golfo Aranci negli anni ’90. Aveva dato il suo contributo anche a Olbia, durante gli anni di amministrazione comunale di Peppino Carzedda nel 1980, con il partito della Dc.

A Golfo Aranci è stato a capo della Protezione civile in qualità di presidente e fondatore. In città aveva aperto 50 anni fa lo storico ristorante Frau, uno dei primi a Golfo Aranci, in via della Libertà. “Era una persona stimata da tutto il Paese cui aveva garantito il proprio servizio anche in qualità di sindaco del Comune – ha detto il primo cittadino di Golfo Aranci Mario Mulas –. Sono certo di interpretare i sentimenti di tutta l’Amministrazione e di tutta la comunità quando dico che il Maselli è stato un esempio di generoso servizio nei confronti del nostro Paese. Ci stringiamo affettuosamente al dolore dei suoi familiari in questo triste momento. Per domani, giorno dei funerali, ho proclamato il lutto cittadino”.

(Visited 210 times, 210 visits today)