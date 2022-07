Nuovi voli per Genova con Ita per l’aeroporto di Olbia

I nuovi collegamenti per Olbia e Alghero.

Un nuovo collegamento con Ita Airways da Genova per l’aeroporto di Olbia. E’ partito oggi 30 luglio il primo volo per e dall’aeroporto gallurese e quello di Alghero. Le nuove rotte saranno operate dalla compagnia sino al 4 settembre con due frequenze a settimana (sabato-domenica).

“I nuovi collegamenti da Genova – si legge nella nota di Genoa City Airport -confermano la solidità della partnership tra ITA Airways e l’Aeroporto di Genova. Le nuove rotte si aggiungono alla Genova – Roma Fiumicino, operata con 4 frequenze giornaliere, tutto l’anno”.

I biglietti possono essere acquistati tramite il sito e l’app ITA Airways nonché nelle agenzie di viaggio e presso la biglietteria dell’aeroporto di Alghero e Olbia.