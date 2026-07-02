Scomparsa a Porto Cervo, la 76enne ha l’Alzheimer

Ivanilda Drummer ha problemi di salute.

Ha 76 anni e abita ad Arzachena da 30 anni Ivanilda Drummer, la donna svizzera di 76 anni, scomparsa da ieri, 1° luglio dalla zona di Porto Cervo. Le tracce della donna si sono perse nella mattinata di ieri, 1° luglio 2026, intorno alle ore 11:30, quando si è allontanata dalla propria abitazione situata in via della Recada, all’interno del condominio “Sa Cascada”, nella zona compresa tra Arzachena e Porto Cervo.

La donna è malata.

La situazione è considerata di massima urgenza poiché la 76enne è affetta da Alzheimer e potrebbe aver perso l’orientamento. Al momento della scomparsa, la donna era accompagnata dal suo animale da compagnia, un piccolo cane terrier meticcio (tipo Yorkshire). Tra i dettagli utili per il riconoscimento, è stato segnalato che la signora indossa un orologio Rolex al polso e porta con sé una borsa a tracolla.

Schierati droni, elicotteri e unità cinofile

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo la segnalazione e vede il coinvolgimento coordinato di diversi corpi speciali del territorio. Le prime battute di ricerca sono state avviate ieri dalla Protezione Civile “Agosto 89”, che ha impiegato sul campo due nuove unità cinofile specificamente addestrate per il rilevamento e la ricerca di persone scomparse. Dalla giornata odierna il dispositivo di soccorso è stato ulteriormente potenziato con il subentro operativo dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. I soccorritori stanno setacciando l’area palmo a palmo sia via terra che dall’alto, avvalendosi di droni e del supporto aereo dell’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco per ispezionare le zone impervie e la fitta vegetazione locale.

Come è fatta fisicamente.

I canali ufficiali e le forze dell’ordine hanno diffuso i dati anagrafici e i tratti somatici essenziali per facilitare l’individuazione della signora Ivanilda Drummer. Alta 1,50 cm, pesa circa 65 kg. Ha i capelli biondo molto chiaro e lisci. Occhi marroni ed è in compagnia di un piccolo cane terrier/meticcio. Indossa una borsa a tracolla e un orologio Rolex.

Le Forze dell’ordine, d’intesa con la Prefettura e i presidi territoriali, tengono costantemente monitorate le vie di comunicazione della Costa Smeralda. I numeri di riferimento messi a disposizione per raccogliere eventuali segnalazioni o avvistamenti da parte di chiunque si trovasse nella zona sono il contatto telefonico del figlio, raggiungibile al +41 799044322, oppure il numero unico di emergenza 112.

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