Le previsioni meteo per venerdì 3 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per venerdì 3 luglio a Olbia e in Gallura il tempo tenderà a migliorare dopo i temporali che hanno interessato il territorio nelle ultime ore. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da una mattinata con nuvolosità variabile e possibili locali rovesci, mentre nel corso della giornata sono attese schiarite sempre più ampie soprattutto lungo la costa. L’allerta gialla della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico dovuto ai temporali resta valida fino alla mezzanotte tra il 2 e il 3 luglio e invita a mantenere prudenza, in particolare negli spostamenti e nelle attività all’aperto durante la prima parte della giornata.

Temperature, turismo e mare

Le temperature saranno in lieve diminuzione rispetto alla settimana scorsa, con minime tra 21 e 23 gradi e massime comprese tra 29 e 31 gradi. La ventilazione contribuirà a rendere il clima più gradevole, riducendo la sensazione di afa che aveva accompagnato gli ultimi giorni di giugno. Il meteo a Olbia offrirà quindi condizioni progressivamente più favorevoli, pur in un contesto che resterà variabile fino al definitivo esaurimento dell’instabilità.

Con l’avvio del primo fine settimana di luglio, la Gallura continua ad accogliere migliaia di turisti diretti verso la Costa Smeralda, Pittulongu, Porto Istana, Bados e San Teodoro. Le condizioni del mare saranno generalmente buone, con acqua intorno ai 24 gradi, ma sarà opportuno verificare l’evoluzione del tempo prima di programmare escursioni in barca o intere giornate in spiaggia. Dal pomeriggio il quadro meteorologico dovrebbe diventare più favorevole, consentendo il graduale ritorno delle attività balneari e della vita all’aperto nelle principali località turistiche del nord-est della Sardegna.

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