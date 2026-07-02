Donna scomparsa con il suo cane, ore di ansia a Porto Cervo

Una donna si è allontanata da casa sua con il suo cagnolino a Porto Cervo.

Cresce il timore in Gallura per l’improvvisa scomparsa di una donna e del suo fedele amico a quattro zampe. I due sono svaniti nel nulla ieri mattina intorno alle 11:30 nella zona compresa tra Arzachena e Porto Cervo, facendo perdere completamente le proprie tracce e gettando i familiari nella più profonda angoscia.

Esce di casa e non torna.

La donna si è allontanata dalla sua abitazione situata in via della Recada, all’interno del condominio “Sa Cascada”. Al momento della scomparsa era accompagnata dal suo cagnolino, un piccolo esemplare meticcio di tipo terrier. Le forze dell’ordine, immediatamente allertate dai parenti, hanno fatto scattare il protocollo di ricerca e stanno battendo attivamente l’intera area palmo a palmo nel tentativo di rintracciare la donna e l’animale.

I familiari hanno lanciato un accorato appello a chiunque possa aver notato qualcosa di insolito o abbia incrociato la donna nella mattinata di ieri. In caso di avvistamenti o per fornire qualsiasi informazione utile alle indagini, è possibile contattare urgentemente il numero del figlio al +41 799044322 oppure comporre direttamente il numero unico di emergenza 112. Ogni dettaglio, anche il più apparentemente insignificante, potrebbe rivelarsi decisivo per riportarli a casa.

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