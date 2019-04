Le condizioni di Jessica.

Jessica Mazzoli, olbiese e concorrente del Grande Fratello 16, da qualche giorno non stava molto bene, si è sentita male e la produzione ha deciso di intervenire portandola in ospedale. Al momento, quindi, la concorrente non si trova in Casa e verrà riaccompagnata dentro dopo le cure necessarie.



E’ stata operata d’urgenza per peritonite e adesso è convalescente al Policlinico Umberto I di Roma. L’ex fidanzata di Morgan resta una concorrente del reality show a tutti gli effetti

