Il nuovo singolo di Jessica Mazzoli.

Jessica Mazzoli è ormai decisa sulla strada di intraprendere il suo percorso nel rap. La cantante di Olbia ha lanciato il suo nuovo singolo, con video visual girato a Olbia, intitolato Cash Flow. Per la rapper, che in onore delle sue origini sarde ha cambiato il suo nome in Jem Sherden, è il secondo brano con queste sonorità, dopo Esotheria.

Il video visual ufficiale della sua nuova canzone rap è girato al Pascià, uno dei locali più frequentati della movida olbiese, dalla casa di produzione Green Grass Films, diretto dall’olbiese Mirko De Candia e montato da Dimitri Tedde. Con questa nuova veste la Mazzoli vuole riscattarsi e darsi una nuova identità più aggressiva. La giovane artista, infatti, ha mostrato una maturità artistica e sembra aver convinto già i suoi fan.

