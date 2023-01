Da Olbia a Sassari aumentano gli stipendi dei sindaci

Più fondi in favore degli stipendi dei sindaci in Sardegna.

Dalla Regione sale a 15 milioni di euro il fondo istituito lo scorso anno per aumentare gli stipendi dei sindaci della Sardegna. Grazie a un emendamento della Giunta regionale alla Legge di stabilità 2023, condiviso anche da Alleanza Verdi Sinistra, sono cresciute le risorse a disposizione, che inizialmente erano di 10 milioni, dunque non sufficienti.

L’emendamento è stato approvato nel primo pomeriggio dal Consiglio regionale e le indennità saranno distribuite a ogni sindaco in base al numero degli abitanti dei loro comuni. Saranno 2.898 euro per i sindaci sotto i 3 mila abitanti; 3.174 per quelli dei comuni sotto i 5 mila; 4.002 per i primi cittadini dei paesi sotto i 10 mila; 4.140 per quelli delle cittadine sotto i 30 mila abitanti.

Altri 4.830 per i sindaci delle città sotto i 50 mila, mentre saranno 6.210 euro per i sindaci dei comuni sopra i 50 mila abitanti; 9.660 mila euro per i sindaci di capoluoghi di provincia sotto i 100 mila abitanti; e 13.800 euro per i sindaci delle città metropolitane di Sassari e Cagliari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui