Il nuovo spoiler di Jessica Mazzoli.

La cantante di Olbia Jessica Mazzoli è pronta per il lancio di un nuovo singolo. Non ha ancora annunciato né la data né il titolo del suo nuovo inedito, ma sicuramente ha incuriosito i suoi follower sui social con uno spoiler.

L’artista ed ex di Morgan, qualche ora fa, ha pubblicato alcune storie in cui fa ascoltare un pezzo della sua nuova traccia. Il prossimo singolo indica la strada che Mazzoli vuole intraprendere nell’industria discografica, avvicinandosi a sonorità rap. La cantante, che ha partecipato in passato anche al Grande Fratello Vip, ha rilevato qualche strofa un po’ piccante nel brano della sua nuova canzone.

L’ex gieffina si è lasciata andare in un una strofa un po’ osé e questo ha scatenato ancora di più la curiosità dei suoi fan, che rivela la nuova veste dell’artista. Infatti, Jessica Mazzoli senza mezze parole ha fatto riferimento a qualcosa che non si alza su, ma non è dato sapere a chi è riferito il doppio senso.