Il Jova Beach Party a Olbia.

In alcune località è già sold out. Al punto che gli organizzatori hanno dovuto aggiungere nuove date. È il caso di Lignano Sabbiadoro (Udine), che replicherà il 28 agosto, e di Viareggio dove tornerà il 31 agosto. Nelle altre le vendite proseguono come previsto e, secondo gli organizzatori, entro poche settimane saranno al completo.

Il Jova Beach Party, il grande concerto che vedrà protagonista Lorenzo Jovanotti e che avrà tappa anche a Olbia, sta facendo il pieno di consensi. “Un successo clamoroso – dicono gli organizzatori – che rappresenta l’entusiasmo per una proposta che porta l’esperienza collettiva di una giornata di mare musica e divertimento, al centro dell’estate 2019″.

Le due tappe aggiunte sono state rese necessarie anche per contrastare il fenomeno del Secondary Ticketing. Su molti siti non autorizzati, infatti, sono già in vendita i biglietti dello spettacolo di Jovanotti a prezzi esorbitanti (400 euro per Lignano e Viareggio, 150 per Rimini e Albenga). Gli organizzatori invitano il pubblico a non acquistare i biglietti da questi siti, che non garantiscono la consegna dei biglietti e che danno informazioni false, o comunque non chiare, sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle capienze.

Jova Beach Party si propone come un concerto unico nel suo genere. Una nuova frontiera dell’intrattenimento, con al fianco il WWF, per la lotta all’inquinamento dalla plastica. Con un proposito finale: “Lasciare le spiagge meglio di come le abbiamo trovate”. Ad Olbia il concerto è in programma il 23 luglio, nella Banchina Isola Bianca, Molo Bonaria.

