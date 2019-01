Lo store del Tempio Calcio in centro.

L’idea dello “store” del Tempio Calcio si sta dimostrando un successo. La società calcistica del Tempio U.S. 1946 ha scelto il posto giusto per aprire il primo negozio ufficiale della squadra: il centralissimo corso Matteotti, vero e proprio punto di riferimento nel cuore della città.

“Lo store nasce con l’obiettivo di divulgare l’immagine del Tempio e finanziare una serie di attività per far riemergere la sua storia calcistica – racconta il presidente della società di calcio Patrizio Saba -. Come ad esempio la Grande Festa Azzurra, che si è tenuta nel giugno del 2017, che voleva raccontare i trascorsi gloriosi e le prospettive future”. Iniziata allo Spazio Faber e accompagnata dai due giocatori più longevi presenti nel 1946, Giovanni Zichina e Tonino Spanu, la manifestazione si era conclusa con una partita delle vecchie glorie allo stadio comunale Nino Manconi.

Nei locali, messi a disposizione da Bruno Abeltino, centrocampista e gestore dell’adiacente Living Bar, trovano spazio l’abbigliamento sportivo, i gadget e le foto in bianco e nero che provengono dall’archivio storico della società. Non mancano trofei e scudetti storici delle avversarie con cui il Tempio giocava negli anni ‘80 come il Pisa, l’Empoli, il Parma.

Lo spirito dello “store” si allaccia alla grande storia del Tempio con l’obiettivo di farlo rinascere. Oggi, grazie all’azionariato sociale, la squadra è tornata in mano a circa 400 soci tempiesi e 40 aziende sponsor e può diventare un potenziale strumento per rilanciare il territorio.

