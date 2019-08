Ospite del locale Just Cavalli di Porto Cervo.

Lo stilista fiorentino di fama internazionale Roberto Cavalli ha rinnovato l’appuntamento per la stagione estiva 2019 e continua ad arricchire il suo concetto di nightlife approdato in Costa Smeralda in una splendida location, dove le tre eccellenze italiane Fashion, Food e Design si ritrovano nuovamente per dare vita al suo progetto di hospitality e di entertainment di lusso.

Just Cavalli Porto Cervo ha inaugurato venerdì 12 luglio con un Grand

Opening. Gli arredi del Just Cavalli Porto Cervo arrivano direttamente dalla maison, sedie, tavoli, mise en place e cuscini tutto in tema floreale e animalier firmato Roberto Cavalli.

Il 4 agosto arriva Gianluca Vacchi, un personaggio, il “re di Instagram”, ormai anche top dj internazionale, che si esibisce nei più importanti club del pianeta e che non poteva mancare al Just Cavalli Porto Cervo, dove verrà organizzata la serata Birthday Celebration per il suo compleanno.

“Mr. Enjoy” ha pure scritto una biografia di successo in cui racconta delle sue origini, ma anche di seduzione e tatuaggi, lifestyle e attività fisica, eleganza e ironia e non manca qualche episodio di follia che hanno contribuito a farlo diventare un fenomeno mondiale.

