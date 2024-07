Tutti i vip avvistati in vacanza in Gallura

La parata di vip, tra magnati, sportivi, star del cinema e della musica che ogni estate invade la Gallura sta ingranando la marcia. Nelle acque smeraldine del nordest dell’isola sono state avvistate le imbarcazioni da 400 milioni di dollari di Jeff Bezos, Bernard Arnault e Bill Gates, rispettivamente patron di Amazon, Luis Vuitton e Microsoft. Come ricorda il Cipnes (Consorzio industriale della Gallura), si tratta del secondo, terzo e ottavo tra gli uomini più ricchi al mondo. Nelle stesse acque, col suo yacht da 600 milioni di dollari, naviga anche il proprietario del Manchester City e di tutta la galassia di squadre collegate, lo sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan.

Tanti anche gli sportivi che scelgono l’isola per qualche giorno di riposo. Dai calciatori, che stanno rientrando alle rispettive basi perché cominciano i ritiri, passando per Jannik Sinner, che ha appena concluso in Costa Smeralda i suoi pochi giorni di riposo dopo Wimbledon. Così il campione del mondo di motociclismo Pecco Bagnaia, che ha puntato su La Maddalena per i suoi bagni. Poco distante, la campionessa di tuffi Tania Cagnotto, che ha scelto Palau. Anche David e Victoria Beckham hanno riunito la famiglia per una vacanza estiva su un mega yacht tra La Maddalena e la Costa Smeralda.

Stessa scelta fatta anche dall’attore Luca Zingaretti e dalla sorella di Belen, Cecilia Rodriguez. Katy Perry e il marito Orlando Bloom si stanno godendo l’estate a Porto Cervo in compagnia della loro bambina. L’attore-cantante Jared Leto, invece, nei giorni scorsi è stato visto ballare in piazza nella notte di Palau. Nei dintorni di Santa Teresa Gallura, invece, è una presenza fissa Michelle Hunziker. A Porto Cervo è arrivato anche Fedez, che il 20 tornerà in pubblico dopo il ricovero per esibirsi con un dj-set al Poetto di Cagliari. Nel suo calendario anche due serate il 4 e 16 agosto al Billionaire di Porto Cervo.

