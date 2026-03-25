La Maddalena progetta il futuro, 2,5 milioni per piazza Comando

Dalla Regione 2,5 milioni per La Maddalena

La Maddalena progetta il suo futuro: dalla Regione 2,5 milioni per piazza Umberto I e il nuovo museo urbano diffuso.

Il volto della città isolana si prepara a una profonda trasformazione. Grazie a un importante finanziamento regionale, reso possibile dal diretto interessamento dell’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, l’arcipelago si appresta a dare il via a una significativa operazione di rigenerazione urbana. Che metterà al centro il cuore pulsante della città: piazza Umberto I, nota come piazza Comando.

L’investimento, che rientra nel piano straordinario della Regione Sardegna per la valorizzazione dei borghi d’eccellenza, ammonta a circa 2,5 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno fondamentale per l’economia locale, destinata a tradursi in opere concrete che puntano a elevare la qualità dell’accoglienza e il decoro urbano.

Il museo a cielo aperto

L’intervento su Piazza Umberto I rappresenta il pilastro fondamentale di una visione strategica che punta con decisione verso un turismo di qualità. Attraverso l’innovativo concetto di museo a cielo aperto, La Maddalena mira a trasformare radicalmente il proprio volto, riqualificando gli spazi pubblici per renderli non solo più accoglienti e moderni, ma anche capaci di dialogare con la storia profonda dell’isola.

Questa operazione permetterà di potenziare l’offerta culturale integrando percorsi storici e narrativi direttamente nel tessuto urbano, creando un’esperienza immersiva che invita alla scoperta del borgo in ogni suo angolo. L’obiettivo finale è la reale destagionalizzazione dei flussi turistici. Offrendo motivi validi e contenuti di spessore, l’arcipelago punta a diventare una meta ambita anche nei mesi autunnali e invernali, svincolandosi dalla sola stagionalità balneare per abbracciare un modello di accoglienza attivo tutto l’anno, il cosiddetto “low tourism”.

La sfida ora si sposta sulla fase operativa. Per tutelare le attività produttive e non interferire con la stagione turistica in corso

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