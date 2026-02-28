Scuole più sicure a La Maddalena, arrivano 700mila euro

I finanziamenti per le scuole di La Maddalena.

Settecentomila euro per rafforzare e riqualificare le scuole di La Maddalena. È questa la cifra stanziata dalla Provincia con l’obiettivo di intervenire sulle principali criticità segnalate negli istituti cittadini, in particolare sull’Istituto Nautico e sul liceo.

Il provvedimento nasce dalla necessità di risolvere diverse problematiche strutturali emerse negli ultimi mesi. Tra le situazioni più urgenti figurano le condizioni delle officine del Nautico e le infiltrazioni che interessano il tetto del liceo. A sollevare con forza la questione era stata l’assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Terrazzoni, che aveva condiviso le criticità con la vicesindaca Federica Porcu, anche consigliera provinciale della Gallura. Dal confronto istituzionale è scaturito un lavoro congiunto che ha portato la Provincia a deliberare lo stanziamento delle risorse, ritenute necessarie per avviare interventi considerati urgenti. La stessa Porcu ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto.

“Sono particolarmente soddisfatta per l’approvazione in Consiglio provinciale dello stanziamento di 700mila euro destinato a La Maddalena per il rifacimento delle officine dell’Istituto Tecnico Nautico e per la manutenzione straordinaria del tetto del Liceo a indirizzo Scienze Umane – ha dichiarato il vicesindaco di La Maddalena e consigliere Provinciale Federica Porcu -. Desidero ringraziare tutto il Consiglio provinciale per il sostegno e il senso di responsabilità dimostrati, così come l’apparato tecnico dell’Ente per la professionalità, la disponibilità e la collaborazione che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo”.

Soddisfazione condivisa anche dalla dirigente scolastica Alessandra Deleuchi, che ha sottolineato le ricadute positive per l’offerta formativa: “Il nostro Istituto si veste di nuovo e di novità e diventa ancora più attrattivo sia per gli studenti maddalenini, che aspettiamo numerosi, sia per gli studenti del circondario grazie ad un progetto di restyling che vede il rifacimento dei laboratori dell’Istituto Tecnico Nautico di via Terralugiana che saranno rimessi in funzione a breve e gli interventi di manutenzione straordinaria del plesso di via Regina Margherita”.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dall’assessore Terrazzoni: “Accogliamo con grande soddisfazione l’attenzione che il Consiglio provinciale sta riservando alle scuole del nostro territorio confidando che sia una prima linea di interventi a favore di una più ampia programmazione per il miglioramento dell’offerta formativa, soprattutto in tempi così complicati in termini di politiche di dimensionamento scolastico”.

