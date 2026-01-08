La Maddalena, il successo della Banda San Domenico Savio

Banda musicale San Domenico Savio a La Maddalena

A La Maddalena nemmeno la pioggia incessante è riuscita a fermare il successo della Banda musicale San Domenico Savio. Domenica 4 gennaio ha regalato alla comunità un secondo appuntamento all’insegna dello spettacolo puro. Dopo una maratona musicale di due concerti in soli due giorni, il gruppo ha dimostrato una versatilità straordinaria, proponendo repertori differenti e studiati ad hoc per sottolineare l’identità di ogni esibizione.

Il trionfo della dedizione

Il successo registrato presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Maddalena è il coronamento di un lungo e intenso lavoro di preparazione. La direzione artistica ha espresso profondo orgoglio per la prova offerta dai musicisti (affettuosamente definiti i “banditi“), sottolineando come il legame umano e la passione siano il vero motore di questa realtà associativa. Nonostante le avversità meteo, la risposta della cittadinanza è stata massiccia, a conferma di quanto la banda sia un punto di riferimento fondamentale per il tessuto sociale dell’isola.

Una rete di collaborazioni e amicizie

La serata è stata caratterizzata da un forte spirito di coesione tra diverse realtà musicali della Sardegna. Hanno onorato l’evento con la loro presenza. · La Banda Città di Arzachena, rappresentata dal presidente Antonio Cau e dal Maestro Leonardo Giua, legati alla San Domenico Savio da una costante e preziosa collaborazione. La Banda “Giuseppe Verdi” di Sassari, con il Maestro Giuseppe Carboni, a testimonianza di un legame artistico e d’amicizia che si sta consolidando sempre più. Il Professor Danilo Ogno e il musicista Daniele Cecchini, che si sono uniti all’organico arricchendo l’esecuzione con la loro esperienza.

L’evento ha visto la partecipazione attiva delle istituzioni locali, con l’intervento della Vice Sindaca Federica Porcu e dell’Assessora Stefania Terrazzoni, che hanno rivolto parole di elogio e incoraggiamento verso l’operato della banda. Un ringraziamento centrale è stato rivolto al parroco, Don Umberto, per l’ospitalità e la costante vicinanza, e allo staff degli oratori per il prezioso lavoro sociale svolto quotidianamente.

Un evento di tale portata non sarebbe possibile senza il supporto tecnico e logistico di chi crede nel progetto. Oltre ai numerosi volontari che si occupano di foto e video, un plauso è andato agli sponsor e, in particolare, alla società di navigazione Delcomar. Al Presidente Dott. Franco Delgiudice a Enzo Delgiudice e alla sua famiglia, al Dott. Gianfranco Atzeni e a tutto il suo staff.

