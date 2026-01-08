Tumore al seno, a Golfo Aranci una giornata di visite gratuite

Le visite gratuite per la prevenzione del tumore a Golfo Aranci.

Per il 17 gennaio, il Comune di Golfo Aranci, in collaborazione con l’associazione Sole Onlus, organizza una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, offrendo visite ecografiche gratuite. L’iniziativa si svolgerà dalle 9 alle 16 a Villa Sospiri, struttura del territorio frequentemente utilizzata per eventi legati alla salute e al benessere della cittadinanza.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e di favorire l’accesso a controlli medici anche a chi non effettua regolarmente visite specialistiche. La giornata rappresenta un’occasione importante per informarsi, ricevere consulenze e sottoporsi a esami senza costi, con il supporto di personale qualificato e professionale.

Per partecipare, è necessario prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo as.sole@virgilio.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico. L’iniziativa conferma l’impegno dell’associazione Sole Onlus nel promuovere la salute e la prevenzione sul territorio, offrendo servizi che combinano assistenza medica e sensibilizzazione pubblica.

