Cantieri a Olbia, modifiche temporanee alla viabilità in due strade

Modifiche alla viabilità per alcuni cantieri a Olbia.

A Olbia, il 12 gennaio, alcune limitazioni temporanee interesseranno le vie Gallura e Goffredo Mameli per consentire interventi di manutenzione ordinaria su un immobile situato al civico 2 della prima strada. L’occupazione del suolo pubblico, comprendente marciapiedi e carreggiata, è prevista per l’intera giornata lavorativa, dalle 7:30 alle 17:30, con l’installazione di una piattaforma autocarrata dotata di cestello destinata ai lavori su grondaie e pluviali.

L’ordinanza del Comune stabilisce restrizioni alla circolazione, tra cui il restringimento della carreggiata con mantenimento della larghezza minima di sicurezza, limite massimo di velocità di 20 chilometri/orari e divieto di sosta lungo il tratto interessato, con rimozione coattiva dei veicoli in caso di infrazione. Per garantire la sicurezza dei pedoni, è previsto l’uso di movieri dell’impresa esecutrice e la segnaletica adeguata che indichi percorsi alternativi. La ditta incaricata è responsabile dell’installazione, della manutenzione e della corretta esposizione della segnaletica, comprese eventuali modifiche o oscuramenti temporanei dei segnali esistenti in conflitto. Il provvedimento è subordinato al rispetto di tutti i permessi e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, compresa la gestione degli stalli riservati ai disabili, e si applica esclusivamente alla durata dei lavori.

