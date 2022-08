Cade in un vascone per recuperare il cane, salvata a La Maddalena

Una donna e il suo cane sono stati recuperati dai vigili del fuoco a La Maddalena

Cercava di recuperare il cane caduto in un vascone, ma non riusciva a risalire ed è stata salvata dai vigili del fuoco a La Maddalena. Verso le 20.40 di ieri, la squadra del 115 è intervenuta vicino alla diga, in località Puzzoni, per recuperare una donna col suo cane.

L’animale, di media taglia, era caduto dentro un vascone d’acqua e non riusciva a risalire. Vedendolo in difficoltà la proprietaria è andata a recuperarlo, ma anche lei è rimasta intrappolata lì sotto. A quel punto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo un’ora e mezza, hanno recuperato la donna e il suo cane.